"أنصار الله": اليمن لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له

شدّد النّاطق الرّسمي لجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيون)، ​محمد عبدالسلام​، على أنّ "أمام المحاولات الأميركيّة المكشوفة لتضليل العالم بشأن ما يجري في ​البحر الأحمر​، سعيًا من قبل واشنطن لاختلاق أزمة دوليّة، لتحميل ​اليمن​ تبعاتها دون وجه حقّ، نكرر مؤكّدين أنّ المستهدَف هي السّفن ال​إسرائيل​يّة أو المتّجهة إلى موانئ ​فلسطين​ المحتلّة؛ إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضّغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضدّ قطاع ​غزة​".

وأهاب، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بجميع الدّول أن "تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألّا تسمح لنفسها أن تكون ضحيّة الخداع الأميركي"، مشدّدًا على أنّه "على ​أميركا​ نفسها أن توقف عمليّة الهروب من مسؤوليّة وقف العدوان على غزة، نحو اختلاق أزمات الجميع في غنى عنها".

وأكّد أنّ "اليمن وعملًا بمبدأ حقّ الدّفاع عن النّفس، لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظلّ مكتوف اليدين أمام أيّ عدوان يتعرّض له".