العدوان الإسرائيلي على غزة.. استهداف مراكز إيواء للنازحين و20 مجزرة جديدة في القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي استهدف 5 مراكز إيواء تضم 30 ألف نازح بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، فيما أفادت "وزارة الصحة" بسقوط "عشرات الشهداء والجرحى "لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم".



وقال "الإعلامي الحكومي"، في بيان، إن "جيش الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادعى أنها آمنة ويرتكب مجزرة خلفت العديد من الشهداء".



وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف مراكز إيواء: جامعة الأقصى، والكلية الجامعية، ومدرسة خالدية، ومدرسة المواصي، ومدرسة الصناعة، في خانيونس بشكل مباشر وباستخدام طائرات الاستطلاع والمدفعية".



وتابع، أن "القصف أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف بين النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة".



وحمل المكتب، إسرائيل كامل المسئولية عن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء".



كما قال إنه يحمل المسؤولية للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن "نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غربي خانيونس".



وأضاف القدرة، في بيان، أن "عشرات الشهداء والجرحى لازالوا في الاماكن المستهدفة والطرقات، والاحتلال يمنع تحرك سيارات الاسعاف لانتشال الشهداء والجرحى من غربي خانيونس".



في الأثناء أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم الاثنين، أن عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلغ 190 شهيدا، إضافة إلى 340 مصابا، وذلك في 20 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 25 ألفا 295 شهيدا، إضافة إلى 63 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة "كارثة إنسانية غير مسبوقة" وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.



المصدر: الاناضول + يمن شباب نت



