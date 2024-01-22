برئاسة المغرب.. انطلاق الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فاعليات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، برئاسة دولة المغرب.



الدعوة جاءت بناء على طلب فلسطين، الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والخطوات السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، والاقتصادية، التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية.



وقد أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في وقت سابق، أن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وإصابة مئات المواطنيين وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.



وقال إن الاجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر 2023، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه، إلا كبار السن وبأعداد قليلة جداً، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.



وقد أعرب العكلوك، عن آمله في أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية.

