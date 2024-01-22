بمؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. إدانات عربية للأجندة العنصرية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - آدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، "الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية ، مشيرًا إلى أن تلك السياسات تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

صرح الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين... وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا".

من جهتها شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، على إن تفكيك شبكة حماس المالية أمر مهم لتحقيق السلام في قطاع غزة.

تابعت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحتاج لهدنة إنسانية عاجلة لتقليل المعاناة في غزة"، مشيرةً إلى أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة "حماس" خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

أشار بوريل في تصريحات إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين".

توضح وثيقة داخلية لمقترح سلام يبحثه الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية من بينها "رويترز" أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

تقترح الوثيقة أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر، دون أي ذكر لماهية هذه التداعيات.