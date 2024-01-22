فرنسا: عقوبات دولية ضد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية الفرنسية تتوقع اعتماد عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين، في المستقبل القريب.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، صرح سيجورنيه للصحفيين، بأنه لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "آمل أن يتم في الأيام المقبلة اعتماد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وخاصة في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن فرنسا ترى أنه من الضروري التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن حل سياسي للصراع من خلال إقامة الدولتين.

وأضاف أيضًا: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثيرة للقلق، هناك حاجة إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية للجميع".

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وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستفرض حظرًا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها، في إطار العقوبات الوطنية، وذكّرت الوزارة بأن باريس تؤيد اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا "تدين بشكل عام بشدة سياسات الاستيطان" غير القانونية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من 7 أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.