مصير أموال السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع حصة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، إن السلطة الفلسطينية وافقت على استلام أموال المقاصة مقتطع منها حصة غزة والتي ستودع لدى دولة النرويج إلى ما بعد الحرب.

وكشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز، أن السلطة أكدت أنها ستحول رواتب المتقاعدين في غزة ورواتب العائلات المستورة في غزة المسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية من حصة أموال الضفة الغربية.

فيما وافق الكابينت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن ستكون "ضامنا" لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" حول أموال المقاصة المحولة للسلطة: