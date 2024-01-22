13 شرطًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين باب التقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد 1446ه‍، والتي تشمل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة..رابط التقديم على برامج الدراسات العليا



بدأت الجامعة في تلقي طلبات التقديم منذ صباح اليوم الاثنين الموافق 10 رجب 1445ه‍/ 22 يناير 2024م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 رجب 1445ه‍/ 1 فبراير 2024م.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على تفاصيل التقديم من خلال زيارة بوابة القبول من هنا.. (https://postgraduate.iu.edu.sa )

الشروط العامّة للقبول في الدراسات العليا



وضعت الجامعة عدد من الشروط العامة للقبول في الدراسات العليا ومنها:

1- أن يكون المتقدّم من الفئات المسموح لها بالتقديم، وهم:

السعوديون.

المقيمون إقامة نظامية (المنح الداخلية).

مواطنو دول مجلس التّعاون الخليجي.

طلاب المنح الخارجية.



2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم.

3- ألا يقل تقدير المتقدم للدبلوم العالي عن (جيد).

4- ألا يقل تقدير المتقدم للماجستير والدكتوراه عن (جيد جدا)، أي بمعدّل لايقل عن (3.75 من 5 أو 2.75 من 4)، وللتخصصات العلمية الاستثناء من ذلك في شروطها الخاصة ببرامج الماجستير. ‎

‏5-ألا يزيد سن طالب المنحة الخارجية عن (50) لمرحلة الدبلوم العالي والماجستير،

و(55) لمرحلة الدكتوراه، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

6-ألاً يثبت على المتقدم للقبول في الدراسات العليا سلوك يمنع قبوله.

7- أن يكون لائقا طبيا.

8-أن يجتاز المتقدم اختبار قدرات الجامعيين بدرجة لا تقل عن (60) من (100)؛ على

أن تكون نتيجة القياس سارية الصلاحية من الجهة المختصة بهذا الاختبار، وللكليات العلمية التنصيص في شروطها الخاصة اشتراط اختبار (GRE)بديلا عن ذلك"،وعلى الطلاب المستثنين نظاما من اختبار القدرات للجامعيين -كالمكفوفين- وإرفاق ما يثبت حالتهم "

9- أن يجتاز المتقدم على أحد برامج الكليات النظرية اختبار القبول بحد أدنى لا يقل عن (60) درجة.

10- دفع رسوم التقديم وقدرها (500) ريال غير مستردة.

11- اكتمال المستندات المطلوبة للتقديم وتطابقها في الموعد المحدد عبر البوابة الإلكترونية.

12- الاطلاع على اتفاقية القبول والتوقيع عليها والالتزام بكل ما ورد فيها قبل الحصول على القبول النهائي وإصدار قيده.

13- اجتياز الطالب للمقررات التكميلية؛ إذا قرّر القسم دراستها على الطالب.

