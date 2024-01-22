التصعيد الإسرائيلي بالشرق الأوسط يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وتصاعد حرب الاغتيالات؛ وذلك بعد استهداف سيارتين بمسيرتين إسرائيليتين خلال اليومين الماضيين إحداهما أمس الأول ببلدة البازورية بنطاق مدينة صور في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني والأخرى في بلدة كفرا بنطاق بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب.

في هذا السياق كشفت صحيفة النهار تحت عنوان "استدراج إسرائيلي متدحرج عبر تصعيد الاغتيالات" إن لبنان شهد تصعيدا مخيفا لما وصفته بحرب الاغتيالات التي باتت تشنها إسرائيل يوميا في كل الاتجاهات وخصوصا في استهداف كوادر قتالية ونظامية وميدانية لحزب الله في الجنوب" .. محذرة من خطورة التصعيد الإسرائيلي الذي سجل مستويات قياسية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية التي لم يسجلها ولا مرة واحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنوب يشهد تكثيفا للغارات الجوية الحربية وغارات المسيرات على المناطق الحدودية، وذلك بالتزامن مع ما وصفته بالحرب الإعلامية الإسرائيلية .. معتبرة أن هذه الحرب بلغت مستوى دق نفير التعبئة الحربية والنفسية الضاغطة .. مؤكدة أن كل هذه المؤشرات والتطورات تعكس بلوغ التصعيد عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية مستوى غير مسبوق بجدية تحدياته وخطورته.

وتحت عنوان "الجنوب إلى التدمير والاغتيالات وإسرائيل تقترح هدنة لتبرير الحرب".. أكدت صحيفة (نداء الوطن) اللبنانية أن الوضع في لبنان بات حرجا للغاية، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق الليلة الماضية بشكل كثيف في أجواء الضاحية الجنوبية وبيروت وجبل لبنان وصولاً إلى طرابلس.

وأكدت الصحيفة أن التطورات الميدانية المتلاحقة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، أظهرت أنّ لبنان فعلاً في قلب عاصفة الشرق الأوسط..موضحة أن إسرائيل قصفت بالأمس عدة مواقع في الجنوب مما أدى إلى تدمير خمسة منازل في بلدة مركبا الحدودية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتحت عنوان "فشلت إسرائيل في غزة فكثفت الاغتيالات في سوريا ولبنان"..كتبت صحيفة (الشرق) اللبنانية تقول إن المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني باتت جبهة مفتوحة يمارس فيها الجيش الإسرائيلي تعدياته بمختلف أنواع الأسلحة وآخرها استهداف مسيرة إسرائيلية أمس لسيارة رباعية الدفع عند مفرق كفرا صربين في قضاء بنت جبيل وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها أدى إلى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة كانت بقربها.

وأوضحت الصحيفة أن غارة كفرا سبقها بيوم واحد استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية ؛ مما أدى إلى سقوط ضحيتين وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء والمزروعات.