وزير النقل: لدينا القدرة على تشغيل خط الرورو في باقي الموانئ البحرية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر لديها القدرة على تنفيذ مشروع خط الرورو في موانئ مصرية أخرى بخلاف ميناء دمياط.

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خاصة بتشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية، أن مصر تمتلك الآن الكثير من المناطق اللوجستية لخدمة الموانئ المصرية فضلا عن الموانئ الجافة.

وأوضح وزير النقل، أنه يتم ربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من طرق وسكك حديدية ووسائل جر كهربائي لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل.

وتابع وزير النقل أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر .