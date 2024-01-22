اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية "عودة سفيري باكستان وإيران لموقعيهما بحلول 26 كانون الثاني"، مشيرة الى ان "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور باكستان في 29 كانون الثاني الجاري".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الباكستانية، أنها اتفقت مع نظيرتها الإيرانية، على تهدئة التوترات بعد قصف متبادل على أهداف تابعة لمسلحين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.
وجاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة سفيري باكستان وإيران لموقعيهما بحلول 26 كانون الثاني وعبداللهيان يزور باكستان في 29 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.