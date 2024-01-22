عودة سفيري باكستان وإيران لموقعيهما بحلول 26 كانون الثاني وعبداللهيان يزور باكستان في 29 الجاري

اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية "عودة سفيري باكستان وإيران لموقعيهما بحلول 26 كانون الثاني"، مشيرة الى ان "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور باكستان في 29 كانون الثاني الجاري".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الباكستانية، أنها اتفقت مع نظيرتها الإيرانية، على تهدئة التوترات بعد قصف متبادل على أهداف تابعة لمسلحين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".