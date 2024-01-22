قوى الأمن: إحباط محاولة تهريب 418 ألف حبة كبتاغون إلى دولة عربية وتوقيف أفراد شبكة ترويج

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-12-30، أحبط ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​صيدا​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، عمليّة تهريب 418,380 حبّة ​كبتاغون​، مخبّأة بطريقة احترافيّة داخل عوارض خشبيّة ومحمّل عليها ماكينات للأعلاف، كانت معدّة للتّهريب بواسطة الشّحن البحري إلى إحدى الدّول العربيّة؛ وتمّ توقيف صاحب شركة الشّحن ​لبنان​ي الجنسيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة، جرى كشف هويّات المتورّطين بعمليّة تهريب الكبتاغون من لبنان، بحيث تبيّن أنّهما عراقيّا الجنسيّة، بالاشتراك مع شخص لبناني الجنسيّة"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-01-03، وبعد عمليّات الرّصد والتّعقّب ومن خلال التّنسيق بين مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا والمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أطبقت قوّة من المجموعة الخاصّة في محلّة ​الحمرا​ على أحد أفراد الشّبكة؛ وتمكّنت من توقيفه وهو من الجنسيّة اللّبنانيّة". وذكرت أنّ "بالتّحقيق معه، تبيّن أيضًا وجود شبكة لترويج الكريستال ميث ومادّة "GHB" المخدّرة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّاريخ ذاته، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكّن المكتب المذكور وبمؤازرة قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، من توقيف المروّج في منطقة الحمرا وهو سوري الجنسيّة، وضُبِطَت بحوزته كميّة من الكريستال ميث مقسّمة داخل أكياس ومعدّة للبيع، وميزان حسّاس؛ حيث تبيّن أنّهما كانا يقومان بترويجها لعدد من نزلاء الفنادق".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّ شخصًا لبناني الجنسيّة هو المسؤول عن تأمين كميّات الـ"GHB" المخدّرة، وقد تمّ توقيفه بتاريخ 2024-01-09 من قبل المكتب المذكور، واعترف باستحصاله عليها من شخص لبناني ملقّب بـ"moe".

كما بيّنت أنّ "بتاريخ 2024-01-15، وبعد عمليّة رصد دقيقة، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الاقليمي في صيدا من توقيف الأخير في محلّة ​عين الرمانة​، وضبط بحوزته 46,2 غرامًا من الكريستال ميث مقسّمة داخل مظاريف، 2,9 غرامات ماريجوانا، 10 حبّات "XANAX" و5 حبّات ليريكا، 6 حبّات سولباديين، ميزان حسّاس عدد 7، و10 ليترات من مادّة الـ"GBL" المخدّرة". وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بأنّه استحصل عليها من ​هولندا​".

وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، كما تمّ تعميم بلاغَي بحث وتحر دائمين بحقّ المتورَّطين من الجنسيّة العراقيّة".