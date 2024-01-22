نصر: سنشارك بالاجتماع الذي دعا اليه الحلبي وسنوقع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين

أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، في حديث لقناة الـ"LBCI" انه "سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد ظهر اليوم وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ على ان يعلن الحلبي الأرقام في حفل التوقيع والأجواء إيجابية".

هذا وتوقع المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ميثاق الشرف، بدعوة من الحلبي، تتويجا لمساعيه للتوافق بين الجانبين، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الإثنين في مكتبه في الوزارة.