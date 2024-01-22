نقابة عمال "طيران الشرق الأوسط" والشركات التابعة: انتخابات المجلس التنفيذي في 8 شباط على 12 مقعدًا

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال شركة "​طيران الشرق الأوسط​" والشّركات التّابعة، أنّ "بناءً على قرار المجلس التّنفيذي للنّقابة، تقرّر إجراء انتخابات عامّة للمجلس يوم الخميس الواقع بتاريخ 08/02/2024، على 12 مقعدًا بدلًا عن الزّملاء الّذين انتهت ولايتهم، على الشّكل الآتي:

- 6 مقاعد عن "MEA"

- 3مقاعد عن "MASCO"

- 3 مقاعد عن "MEAG-MEAS".

وأوضحت في بيان، أنّ "الانتخابات تجري ابتداءً من السّاعة 08:00 صباحًا ولغاية السّاعة 15:00من بعد ظهر الموعد المذكور أعلاه في مطعم الشّركة. وفي حال عدم اكتمال النّصاب القانوني في الجلسة الأولى، تؤجّل الانتخابات إلى 15/02/2024 في المكان والزّمان نفسيهما بمن حضر".

وأعربت النّقابة عن أملها من "جميع الزّميلات والزّملاء المنتسبين للنّقابة حصرًا، الّذين يرغبون التّقدّم بالتّرشيح، تعبئة الطّلب الموجود في مركز النّقابة، مرفقًا بالمستندات التّالية:

1- صورة عن الهويّة أو إخراج قيد جديد

2- صورة عن بطاقة التّوظيف

3- سجل عدلي جديد لا يتجاوز الّشهر من تاريخ إصداره".

وأشارت إلى أنّ "طلبات التّرشيح عن المراكز الـ12 تُقبل في مركز النّقابة لأمانة السّرّ حصرًا ابتداءً من الثّلثاء الواقع بتاريخ 23/01/2024 ولغاية يوم الإثنين الواقع بتاريخ 05/02/2024 ضمنًا، ابتداءً من السّاعة 9:00 صباحًا ولغاية السّاعة 12:00 ظهرًا".