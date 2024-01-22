مولوي عرض مع جونسون للأوضاع بلبنان وتأكيد ضرورة استمرار دعم القوى الأمنية والعسكرية

التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتّحدة الأميركيّة الجديدة لدى ​لبنان​ ليزا جونسون في الوزارة، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها.

وتمّ خلال اللّقاء البحث في العلاقات اللّبنانيّة- الأميركيّة لا سيّما على الصّعيد الأمني، وتأكيد ضرورة استمرار دعم ​القوى الأمنية​ والعسكريّة في لبنان.

كما جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، وأهميّة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة.