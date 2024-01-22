التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتّحدة الأميركيّة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في الوزارة، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها.
وتمّ خلال اللّقاء البحث في العلاقات اللّبنانيّة- الأميركيّة لا سيّما على الصّعيد الأمني، وتأكيد ضرورة استمرار دعم القوى الأمنية والعسكريّة في لبنان.
كما جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، وأهميّة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي عرض مع جونسون للأوضاع بلبنان وتأكيد ضرورة استمرار دعم القوى الأمنية والعسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.