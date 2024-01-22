بلدية كفردبيان أسفت لتضخيم إشكال حصل أمام منتجع المزار للتزلج: غايته ضرب الموسم

أوضحت بلدية ​كفردبيان​، تعليقًا على الإشكال الّذي حصل على مداخل منتجع "المزار كفردبيان للتزلج"، وتناقلته وسائل التّواصل الاجتماعي والصّفحات الإخباريّة، أنّ "الموضوع لم يتعدّ محاولة بعض الشّبان الدّخول إلى مواقف مركز المزار للتّزلّج، وقامت شرطة بلديّة كفردبيان المتواجدة بشكل مستمر على مداخل الشّركة مع ​قوى الأمن الداخلي​، بمنعهم من الدّخول".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أحد الأشخاص المتواجدين على المدخل أيضًا، قام بالتّلاسن مع هؤلاء الأشخاص بشكل فردي"، لافتةً إلى أنّ "هذه الإشكالات هي أكثر من عاديّة في منطقة تستقبل مئات آلاف السيّاح من ​لبنان​ والخارج، وتتمّ معالجتها من قبل شرطة البلديّة الّتي تقوم بواجبها على أكمل وجه، بالتّعاون مع ​القوى الأمنية​ المتواجدة دومًا في المنطقة".

وأعربت البلديّة عن أسفها "لتضخيم أحداث أكثر من عاديّة لغايات لا تتعدّى زواريب البلدة، وضرب ​موسم التزلج​ الّذي بالكاد بدأ في منتصفه وتلحق الضّرر بأبناء البلدة"، مطالبةً جميع وسائل الإعلام بـ"استقاء المعلومات من مصادرها الصّحيحة حمايةً لصورة كفردبيان السّياحيّة وتبيانًا للحقيقة".