أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "الحرب مع حزب الله ستكون قاسية على إسرائيل ومدمرة للحزب ولبنان"، مؤكداً أنه "حتى لو أوقف حزب الله عملياته فلن نتوقف حتى يتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: حتى لو أوقف "حزب الله" عملياته فلن نتوقف حتى يتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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