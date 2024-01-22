الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران.



وبحسب وكالة رويترز، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران.

وفي تشرين الثاني 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حظر طيران الطيران العراقي وفلاي بغداد من أجوائه.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، فان الإتحاد نشر قائمة بشركات النقل الجوي المحظورة من العمل داخل الاتحاد، وجاء من ضمن الشركات المحظورة شركة فلاي بغداد والطيران العراقي.