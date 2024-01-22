ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بإقليم "يوننان" بجنوب غرب البلاد إلى 8 قتلى، فيما لا يزال أكثر من 40 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن السلطات أجلت 500 من السكان إلى مناطق آمنة في أعقاب الحادث، كما أطلقت عملية من الدرجة الثالثة للتجاوب مع الكوارث، فيما يشارك أكثر من 1000 شخص و200 آلية في أعمال البحث والإنقاذ.

ومن جهته، دعا الرئيس الصيني شي جين-بينج إلى تنفيذ عملية إنقاذ شاملة واتخاذ اجراءات احتياطية للحيلولة دون أي كوارث ثانوية ناجمة عن الانهيار الأرضي.

الصين تفعل الاستجابة للطوارئ للمستوى الثالث فى مواجهة الانهيار الأرضى

فعَّلت وزارة "إدارة الطوارئ الصينية" الاستجابة للطوارئ من المستوى الثالث فى مواجهة الانهيار الأرضى الذى ضرب مقاطعة يوننان جنوب غربى الصين فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن وزير إدارة الطوارئ وانج شيانج شي أكد أن هناك ضرورة لإجراء عمليات الإنقاذ بشكل علمي وفعال، مع اتخاذ إجراءات مراقبة السلامة لمنع حدوث أضرار ثانوية.

يذكر أن الأنهيار الأرضى وقع صباح اليوم وأظهرت التحقيقات الأولية أن 47 شخصا من 18 أسرة فُقدوا إثر دفن منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع إرسال 33 مركبة هندسية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث.