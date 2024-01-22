غدا.. وزير خارجية فرنسا يترأس نقاشًا وزاريًا مفتوحًا لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني غدا الثلاثاء بزيارة إلى نيويورك هي الأولى له منذ توليه منصبه ضمن التشكيل الجديد للحكومة الفرنسية ؛ وذلك في إطار رئاسة فرنسا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ الأول من يناير الجاري ولمدة شهر واحد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية اليوم الاثنين أن سيجورني سيترأس نقاشا وزاريا مفتوحا لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط ، بهدف إحراز تقدم في سبيل التوصل إلى حل سياسي وأمني وإنساني للأزمة الحالية والعمل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتعد هذه الزيارة فرصة لسيجورني لتبادل الحديث حول الوضع في الشرق الأوسط مع العديد من نظرائه في المنطقة، حيث سيلتقي عددا من نظرائه من بينهم وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ولبنان عبدالله بوحبيب وإيران حسين أمير عبداللهيان بالاضافة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما سيجري وزير الخارجية الفرنسي مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الأزمات على الصعيد الدولي وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والتحديات الدولية التي يواجهها العالم، ولا سيما فيما يخص المناخ.