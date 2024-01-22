وزير إسرائيلي: أشعر بالإحباط لأن حماس لم تُهزم بعد

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير التراث الإسرائيلي، إنه في حالة توقف الحرب فإن حزبنا سوف ينسحب من الحكومة.

وأضاف وزير التراث بحكومة الاحتلال: "ينتابني شعور بالإحباط لأن حماس لم تهزم بعد".

ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش قوله: "لن نوافق على صفقة تتضمن وقف الحرب".

كانت القناة 12 العبرية، قالت إن استطلاع قام به المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أوضح أن 50% من الإسرائيليين غير راضين عن الوضع الاقتصادي.

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل موازنة العام 2024، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب حركة حماس.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحكومة وافقت على ميزانية معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيكل (15 مليار دولار).

ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

وفي العام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية و إنفاقا إضافيا.

السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى الدكتور أيمن الصفدى، تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ومحيطها وتداعياتها الأمنية والإنسانية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن لقاء الوزيران جاء على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى المنعقد فى بروكسل.

وزير خارجية فلسطين يدعو أوروبا للعمل لوقف إطلاق النار فى غزة

دعا رياض المالكى وزير خارجية فلسطين أوروبا للعمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ".

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.