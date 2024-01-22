الصين تفعل الاستجابة للطوارئ للمستوى الثالث في مواجهة الانهيار الأرضي

ياسر رشاد - القاهرة - فعَّلت وزارة "إدارة الطوارئ الصينية" الاستجابة للطوارئ من المستوى الثالث فى مواجهة الانهيار الأرضى الذى ضرب مقاطعة يوننان جنوب غربى الصين فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن وزير إدارة الطوارئ وانج شيانج شي أكد أن هناك ضرورة لإجراء عمليات الإنقاذ بشكل علمي وفعال، مع اتخاذ إجراءات مراقبة السلامة لمنع حدوث أضرار ثانوية.

يذكر أن الأنهيار الأرضى وقع صباح اليوم وأظهرت التحقيقات الأولية أن 47 شخصا من 18 أسرة فُقدوا إثر دفن منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع إرسال 33 مركبة هندسية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث.