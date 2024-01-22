المقاومة العراقية تستهدف قاعدة عين الأسد المحتلة بالطيران المسير

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان: استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية على استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا برشقتين صاروخيتين.

وقالت المقاومة في بيان لها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الإثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.