الهباش: ما يحدث في غزة حرب إبادة وهدف الاحتلال تهجير سكان القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما يحدث في قطاع غزة هو "حرب إبادة" يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشار الهباش في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى أن هدف العدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "يدرك الجميع أن هدف العدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة وإخلاء القطاع من المواطنين تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان".

وأضاف: "أنه لا يوجد مناطق آمنة في قطاع غزة، فهناك شهداء يسقطون يوميا فضلا عن تدمير البنى التحتية والمنازل"، مؤكدا أنه يوجد أكثر من مليون و900 ألف نازح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

جنود إسرائيليون يسخرون من فشلهم في غزة والجيش يفتح تحقيقًا



ذكرت وسائل إعلام عبرية ، أن جنود إسرائيليون رفعوا على جيب عسكري لافتة "أخرجونا قبل أن ننتصر" والجيش فتح تحقيقاً بالموضوع.

وتداول رواد منصة أكس، مشاهد للجيب، والتي تشير إلى احتجاج جنود الاحتياط أثناء وجودهم في خدمة الاحتياط العاملة باستخدام السيارات العسكرية، وقد رفعوا على جيبات عسكرية لافتات مكتوب "أخرجونا قبل أن ننتصر"، معترضيون علي المعركة الخاسرة داخل قطاع غزة والخسائر الفادحة بين صفوف جيش الاحتلال.