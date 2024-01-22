مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين فى اليوم الـ 108 لحرب إسرائيل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة العشرات في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 108.

ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر طبية قولها، بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

كما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.

وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس، وفقا لوكالة وفا.

ولفتت وكالة "وفا"، إلى تصاعد وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس.ِ

وكشفت الوكالة الفلسطينية أنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 25105، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.