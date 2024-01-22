ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة ألمانية في مقال، اليوم الاثنين، بأنه يتعين على الجيش الأوكراني مغادرة الأراضي بسبب النقص الحاد في الذخيرة وعدم القدرة على صد هجمات الجيش الروسي.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الصحيفة: "تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، مما يجبرها على مغادرة الأراضي".

وأشارت صحيفة "زد دي إف" إلى أن الجيش الروسي تمكن من التقدم في اتجاه كوبيانسك وتحرير كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف.

في اليوم السابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي حرر قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف، وخسر العدو ما يصل إلى 55 جنديا.

في الأسبوع الماضي، أخبرت إدارة مقاطعة خاركوف "سبوتنيك"، أن 35 بلدة في المقاطعة، حيث يعيش ما يقارب الألفي شخص، بمن فيهم الأطفال، تحت السيطرة الروسية.