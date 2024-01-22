الجيش الإسرائيلي ينسحب بالكامل من مناطق عدة داخل غزة

ياسر رشاد - القاهرة - رصدت المقاومة الفلسطينية عمليات انسحاب كامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي، من مناطق الجامعة الإسلامية بخانيونس ومنطقة معاً والتحلية.

على جانب آخر، قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة جديدة بحق أهلنا النازحين في خانيونس، عبر استهدافه لخمسة مراكز إيواء بشكلٍ مباشر ومتعمّد، وبشتى أنواع الأسلحة، ما أدّى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.

وأضافت حماس في بيانها: أن جيش العدو دعا المواطنين للجوء لهذه المراكز وادعى أنها آمنة، قبل أن يرتكب فيها هذه المجزرة البشعة، في استمرار لحرب الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، بدعم أمريكي متواصل من إدارة الرئيس بايدن.

وأوضح البيان، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحمّلان مسؤولية سياسية وتاريخية، عن استمرار الجرائم الصهيونية المروّعة بحق المدنيين الآمنين، وفي هذا السياق ندعو كافة الدول الحرّة والمخلصة لقيم العدالة والحرية، إلى التحرك لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.