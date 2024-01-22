أوكرانيا وبولندا تبحثان الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب سبوتنيك، قال توسك - حسبما ذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية - إن البلدين مستعدان لإنهاء المحادثات بشأن الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة.

وأضاف أن الحكومة البولندية ستواصل دعم أوكرانيا لأسباب أخلاقية، ومن أجل أمن بولندا القومي أيضًا، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني على أن تعمل بولندا على مساعدة أوكرانيا في جميع جوانب عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.