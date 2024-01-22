السفير السعودي بحث مع نظيره الإيراني بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية لبنانيًا وإقليميًا

التقى السّفير السّعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​، في دارته في اليرزة، نظيره الإيراني ​مجتبى أماني​. وجرى خلال اللّقاء، استعراض لأبرز التّطوّرات السّياسيّة الرّاهنة على السّاحتَين اللّبنانيّة والإقليميّة، بالإضافة إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وتبادل الرّؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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