رئيس القضاء الإيراني أعلن اعتقال عدد كبير من المتورطين في تفجير كرمان

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلا محسين محسني ايجئي، انه "بجهود أجهزة المخابرات والأمن، تم التعرف على عدد كبير من العناصر المتورطة في جريمة كرمان الإرهابية والقبض عليهم".
وكانت قد أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 35 شخصًا من المؤيدين للانتحاريين في هجمات كرمان، والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل، قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأكّدت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، أنّ "ملاحقة عدد من قادة ومخططي عمليات كرمان الإرهابية مستمرّة في الخارج".
وفي 3 كانون الثاني، أدى انفجاران قرب مرقد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك في الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني. وأفادت وكالة "رويترز"، بأنّ تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية عن التفجيرين.
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