الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية عن ادراج شركة "فلاي بغداد" للطيران ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات "لتقديمهم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان". واعلنت وزارة الخزانة بانها أميركا استهدفت جماعة كتائب حزب الله العراقية بعقوبات.

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