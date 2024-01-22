أعلنت نقابة المعلمين، في بيان، أنه "بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية، ويقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ ٦٠ مليارًا شهريًا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف، فإنن يوم غد الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، مع حرصها التام على تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن حصول الزيادة على رواتب الأساتذة المتقاعدين ابتداء من نهاية هذا الشهر".
وتعهّدت النقابة، بـ"متابعة النضال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة جميع المعلّمين".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين: يوم غد الثلاثاء هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.