أثنى رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّيابيّة النّائب فادي علامة، خلال لقائه سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو، على "أهميّة العلاقات الثّنائيّة بين البلدين"، موضحًا أنّه وضع تيودوسيو في أجواء عمل اللّجنة، والزّيارة المرتقبة إلى البرلمان الأوروبي في شباط المقبل، وإعطاء الأولويّة لملف النازحين السوريين، والتّحدّيات الّتي يواجهها لبنان في معالجة هذا الملف.
من جهتها، أكّدت تيودوسيو "وقوف قبرص إلى جانب لبنان، والتّنسيق الدّائم بين البلدين وخصوصًا فيما يتعلّق بقوارب الهجرة غير الشّرعيّة". وأبدت رغبتها في تنسيق لقاء مشترك للوفد البرلماني إلى بروكسل مع أعضاء قبرص في البرلمان الأوروبي، بغية تفعيل خطط العمل بين الجهتَين، لأنّ الملف يهمّ البلدين على حدّ سواء.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة قبرص بحثت مع علامة بملف النازحين السوريين مؤكدةً وقوف بلادها إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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