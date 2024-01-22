الأبيض التقى سفيري مصر والبرازيل وبحث مع اربع شركات عالمية في تأمين الأدوية في السوق اللبناني

التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، السفير المصري في لبنان علاء موسى في زيارة تعارفية، تناول فيها الأوضاع الضاغطة في المنطقة وتداعياتها على القطاع الصحي.

وتطرق الأبيض وموسى الى الواقع الانساني الصعب في غزة والدمار المتعمد للمنشآت الصحية فيها، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار. كما ناقشا التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وآخرها العدوان الإسرائيلي على الجنوب.

وأكد موسى "استعداد مصر الدائم لدعم لبنان والقطاع الصحي". بدوره شكر الأبيض دولة مصر على "دعمها المستمر ووقوفها الدائم الى جانب لبنان".

وفي سياق منفصل، التقى الأبيض مع السفير البرازيلي في لبنان تاركسيو كوستا وبحث معه في سبل التعاون المشترك بين الدولتين، شاكرا إياه على الدعم الدائم للبنان وقطاعه الصحي الذي يواجه الأزمات المتتالية. وجدد معه الدعوة لوقف اطلاق النار الفوري في غزة.

والتقى الابيض اربع شركات ادوية عالمية وناقش معها الوضع الراهن لقطاع الدواء في لبنان وتناول البحث سبل التعاون والتنسيق لتأمين الأدوية في السوق اللبناني.