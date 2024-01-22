مكتب سوناك: بريطانيا تعبر عن "خيبة أملها" من موقف نتانياهو بشأن الدولة الفلسطينية

اعتبر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل أمر "مخيب للآمال"، مؤكدا مجددا دعم بريطانيا لحل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وردا على سؤال عن تصريحات نتانياهو مطلع هذا الأسبوع إنه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن"، قال المتحدث باسم سوناك للصحفيين "من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأكد المتحدث ان "موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".

ولفت المتحدث الى انه "من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل... لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك".