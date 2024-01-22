مستقبل غزة.. صحيفة عبرية: العرب يشترطون على أمريكا إقامة دولة فلسـ.طين أولا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، قال إن العرب يشترطون إنفاذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود الـ1967 وعاصمة القدس الشرقية، قبيل الانخراط في الحديث عن إعادة أعمار قطاع غزة أو الحديث عن مسارات مستقبلية للقطاع.

وقالت الصحيفة إن بلينكن أكد خلال لقاءٍ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن العرب لن يدفعوا لإعادة بناء غزة دون إيجاد طريق لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت أن بلينكن شدد خلال لقائه مع نتنياهو على أنه "ما لم يرغب الجانبان الأمريكي والإسرائيلي في تحمل التكلفة الكاملة لإعادة إعمار غزة، فسيتعين عليهما تحفيز استعداد الجانب العرب لتحمل إعادة إعمار القطاع، عبر إبداء استعداد سياسي للموافقة على قبول إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية."

واعتبرت "جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية الأمريكي يستخدم حيلا لخداع حكومة نتنياهو لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن مقترحه يعد "ابتزازًا" للحكومة الإسرائيلية التي تعاني أزمات اقتصادية متلاحقة ولا يمكنها تحمل نفقات إعادة إعمار غزة وإعادة بناء جميع التجمعات السكانية التي دمرتها حركة "حماس".

واختتمت الصحيفة: "الحل الوحيد لهذه المعضلة هو إخلاء قطاع غزة وتهجير سكانه".