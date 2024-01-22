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الاتحاد الأوروبي يدرج افرادا وكيانات مرتبطة بالرئيس السوري على القائمة السوداء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "وافق مجلس (الاتحاد الأوروبي) اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أفراد و5 كيانات قانونية بسبب خطورة الوضع في سوريا".

ووفقا لما جاء في البيان: تضمنت القائمة الجديدة المستشار الاقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد ... وثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد".


وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات التقييدية ستشمل أيضا 5 شركات بينها "أجنحة الشام"، ووكالة "فريبِرد للسفريات" وشركة "إيلوما للاستثمارات".

وأضاف البيان أن أصول الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات تخضع للتجميد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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