أبو الغيط يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول مستقبل قضية فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في اجتماع استضافه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين وبحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ووزراء خارجية السعودية ومصر والاردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن اللقاء تناول ضرورة العمل على نحو فوري على وقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة والتعامل مع آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد توافقا عريضا بين الجانبين العربي والأوروبي على أن حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وان كل محاولة لتأخير تنفيذ هذا الحل أو التهرب منه تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط استمع، ومعه الوزراء العرب، لبعض الأفكار الأوروبية الجادة لإطلاق عملية سلمية ذات مصداقية على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى تسوية نهائية تقوم على تطبيق هذا الحل، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن الكثير من الأفكار الأوروبية ينطوي على جوانب إيجابية فيما يخص الأفق السياسي المطلوب لإنهاء الصراع، وأن المطلوب الآن هو أن يقرن القول بالعمل، داعيا الدول الأوروبية الى اتخاذ خطوة مبدئية ضرورية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أوضح رشدي أن أبو الغيط التقى على هامش الاجتماع الأوروبي بوزير خارجية إيطاليا انطونيو تياني، إذ استمع الأخير لرؤية الأمين العام للجامعة العربية للوضع في غزة وضرورة وقف الحرب، وإطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. كما عبر الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء حالة التصعيد في الإقليم وبخاصة في البحر الأحمر.