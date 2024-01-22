العسومي يستقبل أعضاء البرلمان العربي الجُدد من سلطنة عمان ويثمن جهود السلطنة في تعزيز العمل البرلماني

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، كل من الشيخ الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني ‏و النائب سرية بنت خلفان الهادية، أعضاء البرلمان العربي الجدد عن سلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني للنواب الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في آداء مهامهم بما يخدم آمال وتطلعات الشعب العربي وتحقيق مصالح الأمة العربية.



وثمن العسومي جهود سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك و الدفاع عن مصالحها على كافة المستويات ، مؤكدا حرص البرلمان العربي على زيادة وتيرة التنسيق مع مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي بما يخدم مصلحة الشعب العربي.



ومن جانبهم اعرب اعضاء مجلس الدولة العماني الجدد بالبرلمان العربي عن سعادتهم بمناسبة انضمامهم الى البرلمان العربي ممثل الشعب العربي الكبير واستعدادهم التام للمساهمة مع باقي الاعضاء لتقديم كل ما يخدم مصالح الشعوب العربية .

وحضر اللقاء النائب حميد الناصري عضو البرلمان العربي .