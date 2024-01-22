شرطة إسطنبول تبحث عن رجل طعن 11 شخصا دون سبب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بقيام الشرطة التركية بالبحث عن الشخص المجهول الذي طعن ما لا يقل عن 11 شخصا بسكين، أثناء سيره في شوارع منطقة إسنيورت في إسطنبول.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الصحيفة أن الرجل سار لمدة أربع ساعات على الأقل في شوارع المنطقة الواقعة غربي المدينة واقترب من الناس دون سبب وطعنهم بسكين، حيث تمكن المهاجم من إصابة 11 شخصا، من بينهم امرأة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وقال أحد الجرحى المدعو، محمد أوستل، لصحيفة "حورييت" التركية، إن رجلا مجهولا طعنه في ساقه دون سابق إنذار: "جاء إلي، وسحب سكين خبز، اعتقدت أنها كانت مزحة، لكنه طعنني في ساقي وفرّ هاربا، ثم سقطتُ على الأرض".

وقال والد أحد ضحايا الهجوم، حسن كاراجا، إن المشتبه به طعن ابنته في ساقها وحاول انتزاع حقيبتها منها، لكن موظف متجر قريب ساعد الفتاة.

وأكدت الصحيفة على استمرار البحث عن المشتبه به، وقد جمعت الشرطة لقطات الكاميرات في المنطقة.

أعلنت تركيا، في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على 32 مشتبهًا بهم، بينهم 3 قياديين من "داعش"، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها.

وحسب وكالة "الأناضول"، كان المشتبه بهم يستعدون لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق في العاصمة أنقرة.

وأمس الخميس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لم ولن تترك دماء شهدائها تذهب سدى"، مشيرًا إلى "تحييد 59 إرهابيا في العمليات الجارية منذ 22 ديسمبر الجاري".

وقال أردوغان، في خطاب له، إنه "إذا كان الإرهاب قد وصل إلى نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا".