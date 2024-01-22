تطوير ورفع كفاءة الطرق.. محافظ الجيزة: انتظام العمل بمشروع تحسين الرؤية البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي انتظام العمل في مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وقال راشد، وفق بيان المحافظة الإثنين، إن خطة العمل تضم تطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، ومعالجة وطلاء واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري؛ للظهور بالشكل الحضاري، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتي بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي ١٤ كيلومترا للاتجاهين.

وشدد محافظ الجيزة، علي تسخير جميع الإمكانيات المتاحة؛ لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء المعنية بالتنسيق مع أصحاب العقارات المطلة علي الطريق الدائري، بضرورة الحفاظ علي ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل واجهات عقاراتهم، وإجراء الصيانات اللازمة بمنشأتهم سواء المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وتعديل مسارات الأسلاك والكابلات المتواجدة علي واجهة العقار، بما يتناسب مع الشكل الجمالي الجاري تنفيذه.

ووجه المحافظ، علي ضرورة سرعة إزالة جميع تراكمات ومخلفات الهدم والرتوش المتعارضة مع تنفيذ المشروع؛ لتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في المواعيد المحددة، مشددًا على رفع كفاءة وتطوير جميع الأنفاق الكائنة بجوار وبمحيط الطريق الدائري مسار الأعمال الجارية بالمشروع لتتكامل منظومة العمل والتطوير بتلك القطاعات الهامة.

وأضاف راشد، مؤكدًا علي المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال؛ للوقوف علي جودتها، والالتزام بالجدول الزمني، موجهًا بضرورة تنسيق الأعمال ومتابعتها بين الجهات المعنية والمختصة.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع الشركات المسند لها أعمال التطوير وممثلي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وهيئة الطرق.

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