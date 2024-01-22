بالصور.. محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان مدرسة First الخاصة



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفقة الدكتور أحمد المنشاوي، اليوم الإثنين، مدرسة First الخاصة (دولى- لغات) بقرية بني قرة، بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط.

جاء بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ عادل البارودي رئيس مجلس إدارة المدرسة، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتورة صوفيا طوسون مدير عام المدرسة.

حيث بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بمشاهد بعض الفقرات الفنية والغنائية من الأطفال بالمدرسة الذين اصطفوا لاستقباله رافعين الأعلام والورود ثم فقرة السلام الوطني وترديد النشيد الوطني مع الأطفال والعاملين بالمدرسة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بالمحافظة؛ وذلك من خلال؛ التوسع فى تطوير، وإنشاء العديد من المدارس التى تقدم خدمات تعليمية متميزة للطلاب من أبناء المحافظة، وذلك ايماناً بدور التعليم؛ كقاطرة التنمية، والأساس فى بناء أجيال قادرة على بناء مجتمع متحضر، ومتعلم، وشباب قادر علي قيادة مصرنا الحبيبة إلي التقدم والرقي، مضيفاً أن إنشاء مدرسة First بقرية بنى قرة يعد إضافة كبيرة،ومهمة إلي المنظومة التعليمية بمحافظة اسيوط، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة فى نوعية ومنهجية التعليم فى الأونة الأخيرة.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بالنهضة التعليمية التي تشهدها محافظة أسيوط، واحتضانها لعدد من

المدارس، والتوسع في إعدادها، وذلك في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وفقا لاهداف التنمية المستدامة، مثمنًا جهود وزارة التربية والتعليم، فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تسهم فى بناء الشخصية المصرية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة وذات جودة عالية؛ للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة.

وحول الأساليب الدراسية التى تتبعها مدرسةFirst الخاصة ببنى قرة؛ أشار الأستاذ عادل البارودى، أن المدرسة تركز في أساليب تدريسها، على مناهج حديثة قائمة على تنمية مهارات التعلم الذاتي، حل المشكلات، التفكير الناقد، التفكير التحليلي ،كما تتبنى المدرسة منصة تعليمية إلكترونية تتيح للطالب التعلم عن بعد، كما تقدم المدرسة خدمة خاصة للطلاب من ذوي صعوبات التعلم، حيث يتم خضوعهم لعدد من البرامج العلاجية؛ للإرتقاء بمستوى تحصيل الطالب، كما يتم تعديل سلوكيات الطلاب، وفق خطة محكمة لمعالجة أوجه القصور وتعزيز الجوانب السلوكية الإيجابية لديهم.

وأكدت الدكتورة صوفيا طوسن، على البرامج الإضافية التى تنفرد مدرسة First الخاصة بتدريسها مجاناً، والمتضمنة؛ برنامج تنمية المهارات الذهنية، وبرنامج اللغة الفرنسية، مادة نور البيان، وبرنامج تعليم مهارات الحاسب الآلى، وبرنامج تحسين الخط، إضافة إلى مناهج خاصة بالتربية الفنية والموسيقية.

وأهدى الأستاذ عادل البارودى درع المدرسة إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة.

شارك في حضور فعاليات الاحتفال بافتتاح المدرسة؛ الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي وزارة التربية والتعليم و الأوقاف، الدكتورة امل عادل البارودي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ اشرف عصفور المدير الإداري بالمدرسة.