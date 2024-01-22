حددتها اللجنة المشرفة.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية.

وتمثلت الأوراق في:

1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 ـ صورة كارنية 2024 لطالب الترشح.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.

4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).

5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري).

7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

ويتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.