الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط في معارك جنوبي غزة وإصابة 3 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط في معارك جنوبي غزة، وإصابة 3 جنود آخرين بجراح خطيرة؛ وذلك من جرّاء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع خلال تواجدهم في مبنى غربي خانيونس، ظهر اليوم.

وأوضح أن الضباط القتلى هم؛ نائب قائد كتيبة وقائد سرية في الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين، وأما الثالث فهو قائد فصيلة تابعة للكتيبة 202 بلواء المظليين كذلك.

وقد قُتل ثلاثتهم بمعارك في جنوبيّ غزة؛ ليصل بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ من الضباط والجنود إلى 535.