أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط في معارك جنوبي غزة، وإصابة 3 جنود آخرين بجراح خطيرة؛ وذلك من جرّاء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع خلال تواجدهم في مبنى غربي خانيونس، ظهر اليوم.
وأوضح أن الضباط القتلى هم؛ نائب قائد كتيبة وقائد سرية في الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين، وأما الثالث فهو قائد فصيلة تابعة للكتيبة 202 بلواء المظليين كذلك.
وقد قُتل ثلاثتهم بمعارك في جنوبيّ غزة؛ ليصل بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ من الضباط والجنود إلى 535.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط في معارك جنوبي غزة وإصابة 3 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.