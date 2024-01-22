ا ف ب: مئتا قتيل حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ بدء حرب غزة مقابل مقتل تسعة جنود وستة مدنيين في اسرائيل

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الإثنين الى مئتي قتيل على الأقل، بينهم 146 مقاتلاً من حزب الله، قضوا خلال أكثر من ثلاثة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في قطاع غزة، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً الى بيانات نعي حزب الله ومجموعات أخرى بينها فصائل فلسطينية، إضافة الى مصادر رسمية وأهلية.

ومن بين القتلى 25 مدنياً، ضمنهم ثلاثة صحافيين ومسعفان، إضافة الى عنصر في الجيش اللبناني و20 مقاتلاً موزعين مناصفة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

ولا تشمل الحصيلة هذه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي قتل مع ستة من رفاقه الشهر الحالي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نعى حزب الله 16 مقاتلاً قال إنهم قضوا بنيران إسرائيلية في سوريا منذ بدء الحرب في غزة.

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

ودفع القصف الإسرائيلي أكثر من 83 ألف لبناني الى النزوح من منازلهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.