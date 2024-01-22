أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته في خانيونس في جنوبي قطاع غزة "ستستمر عدة أيام"، وأن هدفها هو "تفكيك مراكز القوة والقدرات العسكرية لحركة حماس".
وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن لواء خانيونس هو أحد أقوى وأهم كتيبتين لدى حماس، وهناك "مقرات مهمة" في المنطقة.
وذكر الجيش الإسرائيليّ أن هذه منطقة مدنية كثيفة تتطلب منه اتخاذ إجراءات محدّدة، وأن "هناك عددًا من المواقع الحساسة هناك مثل المدارس والمستشفيات التي تنفذ منها حماس عمليات إطلاق وعمليات ضد الجيش الإسرائيلي"، على حدّ زعمه.
وأشار إلى أن قواته شنت منذ الليلة الماضية، هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خانيونس. كما لفت إلى أن قواته تحاصر الآن مخيم اللاجئين في المنطقة، و"تبدأ بالتقدم داخله باتجاه أهداف حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن أن عملياته في خانيونس ستستمر عدة أيام بهدف ضرب مراكز حماس وقدراتها العسكرية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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