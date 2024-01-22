روسيا تسقط طائرة مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة دفاعها الجوي تصدت لهجمات أوكرانية عدة نفذت بأسلحة مختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز «سو - 25»، واعترضت 6 صواريخ موجهة من طراز «ستورم شادو» بعيدة المدى، و5 صواريخ «هيمارس»، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أن «أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف أسقطت طائرة من طراز سو - 25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم اعتراض ستة صواريخ كروز من طراز ستورم شادو أطلقت من الجو، بالإضافة إلى خمسة صواريخ هيمارس»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 76 طائرة مسيرة أوكرانية، في كل من دونيتسك ولوهانسك، وفي مقاطعات زابوريجيا وخيرسون وخاركوف.

كما أفادت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي صد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، مضيفة أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة في العتاد، وتم تحييد 360 جندياً أوكرانيا، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.