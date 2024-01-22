عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشن جاز OCEAN JAZZ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة الحوثيين، استهدف سفينةَ الشحنٍ العسكريةٍ الأمريكيةٍ أوشن جاز OCEAN JAZZ في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وقالت في بيان لها : " انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ، وبعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".

وأكدت جماعة الحوثي، أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب، وأن القواتِ اليمنيةَ تؤكد استمرارَها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيَّ في قطاعِ غزة.

وأضاف البيان، أنَّ القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين، وأنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في الردِّ على أيِّ اعتداءٍ أمريكيٍّ أو بريطانيٍّ على بلدِنا وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.