مباحثات برلمانية كويتية أذربيجانية تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية بمجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب محمد المطيري، مع رئيسة المجلس الوطني في أذربيجان صاحبة غافاروفا، العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها إلى آفاق أرحب في كل المجالات لاسيما في مجال الصحة والأمن الغذائي والتعليم وقطاعات الطاقة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال النائب الكويتي محمد المطيري - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين - إن اللقاء تناول الإشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين إذ يتزامن هذا العام مرور 30 سنة على بدء العلاقات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل دعم الترشيحات بين البلدين في المحافل الدولية على المستويين البرلماني والحكومي مع ضرورة تعزيز التبادل التجاري والارتقاء به إلى أعلى المستويات ليعكس متانة العلاقة بين البلدين الصديقين.