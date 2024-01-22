انهيار مبنى في قطاع غزة أعلى قوة إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مواقع عبرية، انهيار مبنى بالقذائف الصاروخية في قطاع غزة وفقدان قوة صهيونية كاملة تحت الأنقاض.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، أعلنت حماس، عن استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة "إيفن مناحم" ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

وقالت في بيان لها: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم الاثنين 22-01-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي، في محيط مستعمرة "إيفن مناحم" ‌‏بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.