سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات

ياسر رشاد - القاهرة - تطور روسيا أسلحة برية مختلفة كل منها يمتلك قدرات نيرانية تجعله الأفضل بين الأسلحة المشابهة في العالم، ويشمل ذلك أسلحة المدفعية بصورة عامة والمدافع ذاتية الحركة بصورة خاصة.

ويمثل المدفع "2 إس - 31" أحد طرازات المدافع ذاتية الحركة، التي تجمع بين الكفاءة القتالية والقوة النيرانة والقدرة العالية على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

وبحسب الموقع، فإن المدفع، الذي يعرف أيضا بـ"فينا"، تم تثبيته على مركبة مجنزرة برمائية من طراز "بي إم بي - 3"، مما يمنح قدرة غير محدودة على الوصول إلى أهدافه أيا كانت العوائق الطبيعية التي يمكن أن يواجهها.

كما يمتلك "2 إس - 31" مدفعا من عيار 120 ملم يمكّنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة، إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه عمودية لضرب الأهداف الموجودة خلف سواتر طبيعية.

ويعني ذلك أن "2 إس - 31" يمكنه تنفيذ مهام المدفعية العادية ومدافع الهاون وهي ميزة عملياتية تجعله يصلح لجميع المهام القتالية الخاصة بأسلحة المدفعية.

كما أن وجود المدفع على متن مدرعة "بي إم بي - 3" يمثل ميزة أخرى تتعلق بزمن الوصول إلى الهدف والقدرة الكبيرة على المناورة.

المواصفات الفنية

الطاقم: 4 أفراد.

الوزن القتالي: 19.1 طن.

حجم الذخيرة: 70 قذيفة.

عيار القذائف: 120 ملم.

أقصى مدى لإطلاق النار: من 7 إلى 13 كلم (حسب نوع القذيفة).

زاوية إطلاق النار أفقيا: 360 درجة (جميع الاتجاهات).

زاوية إطلاق النار رأسيا: من (- 4 إلى + 80 درجة)

معدل إطلاق النار: 10 طلقات في الدقيقة.

مدى المركبة الحاملة للمدفع: 600 كيلومتر.

ويمتلك المدفع الروسي "2 إس - 31" نظام إطلاق نصف آلي يمكنه استخدام القذائف الروسية عيار 120 ملم أو أي نوع آخر من القذائف التي تصنعها دول أخرى بالعيار ذاته.

ولفت الموقع إلى أن قذائف هذا المدفع تمتلك دقة عالية في إصابة الأهداف، إضافة إلى أنها تمتلك قدرة تدميرية مثل قذائف المدفعية عيار 152 ملم و155 ملم.

إضافة إلى المزايا المتعلقة بالقدرات الميكانيكية التي تمكنه من اجتياز أي نوع من الموانع الطبيعية، والقدرات النيرانية التي تمكنه من توجيه قذائفه في جميع الاتجاهات والعمل كمدفع هاون عند الضرورة، فإن المدفع الروسي "2 إس - 31" يعمل في جميع الظروف الجوية بفضل أنظمة التوجيه المتطورة التي تم تصميمها لهذا الغرض.